مارسيلو: طلبوا مني الصلاة أمام صورة محمد صلاح يوميا كي أتجنب إهانته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف النجم البرازيلي مارسيلو، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عم معاناته التي مر بها قبل مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 والتي فاز بها “الميرنجي”.

مارسيلو قال في تصريحات صحفية له: إن لاعب سابق لريال مدريد قال عبر قناة تلفزيونية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2018: إن عليه أن يصلي يوميا لكي لا يهينه محمد صلاح نجم ليفربول في الملعب، وكان ذلك أكبر حافز له.

نجم الريال أضاف: حينما تكون لديك فرصة لكتابة التاريخ يكون هناك ذلك الحِمل، لكن لبعض الأسباب كنت أشعر به، لم أكن بمثل هذا القلق مطلقا في الماضي، ولم أعرف ماذا يحدث، فكرت في التواصل مع طبيب لكنني كنت قلقا أنه لن يسمح لي باللعب.. كان يجب أن ألعب بنسبة 100%، كان علي أن أثبت شيئا ما لنفسي.

مدافع الفريق الملكي تابع: قبل نهائي ليفربول بأيام قليلة، قال لاعب سابق في ريال مدريد شيئا عبر التلفاز ظل عالقا في رأسي.. ووجه له سؤالا حول النهائي، وقال، أعتقد أن مارسيلو يجب أن يشتري صورة لمحمد صلاح ويعلقها على جداره، ثم يصلي كل ليلة.

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مارسيلو قال بعد 12 عاما وانتصاري بـ3 بطولات دوري أبطال، قلل مني ولم يحترمني بهذا الشكل عبر التلفزيون، تعليقه كان من المفترض أن يغرقني، لكنه منحني الكثير من الحافز، أردت صناعة التاريخ، أردت أن يتطلع إلى الأطفال في البرازيل بنفس الطريقة التي كنت أنظر بها إلى روبيرتو كارلوس، أردت منهم أن يقوموا بعمل قصة شعرهم مثلي مارسيلو، تعلم تلك الأمور.

لاعب “السيليساو” أضاف، لذا كنت أجلس في غرفتي، فكرت في أنه كم عدد الأطفال في العالم الذين يلعبون الكرة؟ كم عدد الذين يحلمون بلعب نهائي دوري الأبطال؟ ملايين ملايين، هدئ من روعك واربط حذائك يا أخي.. وحينما خطوت إلى الملعب، كان لازال لديّ مشكلة في التنفس، وفكرت أنني لو كنت حتى سأموت الليلة، فلأمت لا يهم.

يشار إلى أن ريال مدريد توج للمرة الـ13 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول بعد الفوز بنتيجة 3-1 في النهائي، وصنع مارسيلو الهدف الثاني الذي سجله جاريث بيل، وتعرض صلاح في تلك المباراة للإصابة في كتفه ليخرج في الدقيقة 31 بعد تدخل من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد.