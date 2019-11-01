رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
هربت فتاة مصرية من محافظة القليوبية، يوم حفل زفافها، من عريسها، وهربت من بلدتها إلى القاهرة.
وورد بلاغ للشرطة بالمحافظة يفيد بهروب عروس من زوجها في ليلة زفافها، وعريسها يبلغ من العمر 27 سنة.
وتوجه عدد من قوات الأمن والمباحث إلى مكان البلاغ، وتم إجراء التحريات اللازمة، وتبين أن العروس كانت في “الكوافير”، وقبل وصول العريس بحوالي نصف ساعة خرجت وحدها وتوجهت إلى القاهرة، وأغلقت هاتفها بعد هروبها.
والدة العروس أكدت أن ابنتها كانت سعيدة في ليلة حنتها ولا يوجد أي خلافات مع العريس أو أهله.
وتم إبلاغ “المعازيم” بإلغاء الفرح، وبعدها اتصلت العروسة بوالدها وأبلغته أنها في القاهرة، وطالب العريس بوصل الأمانة الذي تم أخذه عليه قبل الزفاف من أهل العروس.
الواقعة تذكرنا بما حدث مؤخرا من حادث شهير عرف بـ”مصطفى أبو تورتة”، الذي هرب من عروسه يوم زفافهما وأخذ معه تورتة الحفل، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الواقعة.
كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة مصطفى أبو تورتة.. عروس تهرب يوم زفافها.. والعريس: أنا عايز وصل الأمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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