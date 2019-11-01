على طريقة مصطفى أبو تورتة.. عروس تهرب يوم زفافها.. والعريس: أنا عايز وصل الأمانة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هربت فتاة مصرية من محافظة القليوبية، يوم حفل زفافها، من عريسها، وهربت من بلدتها إلى القاهرة.

وورد بلاغ للشرطة بالمحافظة يفيد بهروب عروس من زوجها في ليلة زفافها، وعريسها يبلغ من العمر 27 سنة.

وتوجه عدد من قوات الأمن والمباحث إلى مكان البلاغ، وتم إجراء التحريات اللازمة، وتبين أن العروس كانت في “الكوافير”، وقبل وصول العريس بحوالي نصف ساعة خرجت وحدها وتوجهت إلى القاهرة، وأغلقت هاتفها بعد هروبها.

Advertisements

والدة العروس أكدت أن ابنتها كانت سعيدة في ليلة حنتها ولا يوجد أي خلافات مع العريس أو أهله.

وتم إبلاغ “المعازيم” بإلغاء الفرح، وبعدها اتصلت العروسة بوالدها وأبلغته أنها في القاهرة، وطالب العريس بوصل الأمانة الذي تم أخذه عليه قبل الزفاف من أهل العروس.

الواقعة تذكرنا بما حدث مؤخرا من حادث شهير عرف بـ”مصطفى أبو تورتة”، الذي هرب من عروسه يوم زفافهما وأخذ معه تورتة الحفل، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الواقعة.