محمد صلاح يرعب متابعيه بصورة الكائن المخيف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأ النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره صورة مخيفة في منزله، ظهر من خلالها كائن حي يشبه العنكبوت ومغطي بالشعر الأسود.

الصور لم تكن إلا طريقة للتعبير عن احتفال اللاعب بعيد الهالوين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.. وكتب محمد صلاح تعليقا قال فيه: “حاولت جاهداً لأبدو مخيفاً”.

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جاء ذلك تزامنا مع يوم 31 أكتوبر عيد الهالوين أو عيد القديسين أو «عيد الهلع»، وهو اليوم الأكثر رعبًا في العام، حيث تحتفل به أغلب دول العالم كمناسبة سنوية، تنتشر فيها أزياء التنكر الغريبة والمرعبة والأوجه المخيفة، كما يُحتفل به في البلدان الغربية وحتى العربية، بارتداء الأزياء المخيفة، وتوزيع الحلوى على الأطفال.

محمد صلاح كان قد أحرز هدفاً فى فوز ليفربول على توتنهام بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التي جمعتهما بملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

وسجل محمد صلاح 5 أهداف في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي ليقترب من جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي الذى يعتلي صدارة الهدافين برصيد 9 أهداف.