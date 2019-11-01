محمد منير يفتتح مهرجان الموسيقى العربية الجمعة

يحيي الفنان المصري محمد منير، مساء الجمعة، حفل افتتاح الدورة الثامنة والعشرين من مهرجان الموسيقى العربية، بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية، ليعلن بدء 12 يوما متتالية من الموسيقى والغناء.

ويقدم الفنان الذي يلقبه محبوه بلقب "الملك" 10 أغنيات في حفل الافتتاح، أشهرها "ربك لما يريد، وبرة الشبابيك، ويونس، وابكي، وشيء من بعيد، ولما النسيم".

ويكرّم المهرجان، الفنان محمد منير، الذي بلغ في أكتوبر الماضي عامه الـ65، بالإضافة إلى 11 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي، هم الشاعر الكبير فاروق جويدة، والموسيقار البحريني وحيد الخان، والمطربتان المصريتان ريهام عبدالحكيم ومي فاروق، والشاعر والكاتب العراقي كريم عودة، والموسيقار عمرو إسماعيل، والمايسترو عادل إسكندر، وعازف الكمان محب فؤاد مهني، وعازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، والباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

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وكانت جيهان مرسي، مديرة المهرجان قالت في تصريحات سابقة، إن الفنان محمد منير رمز من رموز مصر، جاء من جنوبها من بلاد النوبة، وله تاريخ طويل جداً في الغناء والموسيقى.





وتضم الدورة الجديدة من مهرجان الموسيقى العربية 37 حفلا غنائيا وموسيقيا، يحييها 92 فنانا من 7 دول عربية، من مصر ولبنان والعراق والأردن والمغرب وسوريا وسلطنة عمان، وتحتضنها مسارح دار الأوبرا المصرية المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ومن أبرز النجوم المشاركين فى الدورة الـ28، الفنان عاصي الحلاني من لبنان وفؤاد زبادي من المغرب وهاني شاكر ومحمد الحلو وأنغام من مصر .



