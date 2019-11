سيلينا غوميز تحسم الجدل حول ارتباطها من جديد

كشفت النجمة العالمية سيلينا غوميز الى انها ليست مرتبطة حالياً وأن هذا الوضع منذ عامين وليس الآن فقط، وذلك ردًا على الأشاعات التي طالتها مؤخراً، والتي تحدثت عن دخولها في علاقة مع ساموئيل كروست بعدما رصدتهما الكاميرات في المكان نفسه.

Advertisements

سيلينا وساموئيل كانا قد تناولا الطعام بشكل منفصل في المطعم كل واحد مع اصدقائه.

من جهة أخرى، تعيش سيلينا غوميز حاليًا سعادة كبيرة بعد نجاح الأغنيتين التي قامت بطرحهما “Lose You To Love Me” و”look at her now” .

نذكر ان سيلينا غوميز كانت على علاقة عاطفية قوية جداً بالمغني جاستن بيبر. وقد انفصلا في أبريل 2018 وارتبط “بيبر” بعارضة الازياء هايلي بالدوين بعد شهرين أي في يونيو وتزوج بها في سبتمبر من العام نفسه.