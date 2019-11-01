سيلينا غوميز تحسم الجدل حول ارتباطها من جديد

Nov 01, 2019
كشفت النجمة العالمية سيلينا غوميز الى انها ليست مرتبطة حالياً وأن هذا الوضع منذ عامين وليس الآن فقط، وذلك ردًا على الأشاعات التي طالتها مؤخراً، والتي تحدثت عن دخولها في علاقة مع ساموئيل كروست بعدما رصدتهما الكاميرات في المكان نفسه.
سيلينا وساموئيل كانا قد تناولا الطعام بشكل منفصل في المطعم كل واحد مع اصدقائه.
من جهة أخرى، تعيش سيلينا غوميز حاليًا سعادة كبيرة بعد نجاح الأغنيتين التي قامت بطرحهما “Lose You To Love Me” و”look at her now” .
نذكر ان سيلينا غوميز كانت على علاقة عاطفية قوية جداً بالمغني جاستن بيبر. وقد انفصلا في أبريل 2018 وارتبط “بيبر” بعارضة الازياء هايلي بالدوين بعد شهرين أي في يونيو وتزوج بها في سبتمبر من العام نفسه.
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