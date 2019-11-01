Nov 01, 2019
أكدت صفية أحمد سفيرة الأوبرا وإحدى منسقي الأوبرا أن معبد حتشبسوت شهد حفل أسطوري لافتتاح الاوبرا بحضور منى الحسين والدة ملك الاردن وذلك بعد غياب عن المعبد لمدة 22 عاما، بحضور 4 آلاف سائح ومواطن.
وأشادت سفيرة الأوبرا بالافتتاح حيث قدم عروض “أوبرا عايدة” أكثر من 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول امرأة تترأس أوبرا جراز في النمسا، وبمشاركة 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، وإخراج المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم.
وأضافت أنَّ “أوبرا عايدة” قصة مصرية خالصة مُقتبسة من لوحات الحضارة الفرعونية الخالدة، وتربط بين مصر والحبشة في قالب درامي محكم، ولا تزال تحظى بشغف العالم وإعجابه، مبينًا أنَّه يجرى تنفيذها من خلال خبرات عالمية بارزة للوصول إلى عرض أكثر وأشارت أن عودة أوبرا عايدة من معبد حتشبسوت بالأقصر تحديدًا، تأتي للتأكيد على دور مصر العالمي باعتبارها تحوي ثلث آثار العالم، فضلا عن أنها مهد الحضارة وأرض التاريخ.
كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة أوبرا عايدة: افتتاح تاريخي للأوبرا بالاقصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.