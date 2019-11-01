سفيرة أوبرا عايدة: افتتاح تاريخي للأوبرا بالاقصر

أكدت صفية أحمد سفيرة الأوبرا وإحدى منسقي الأوبرا أن معبد حتشبسوت شهد حفل أسطوري لافتتاح الاوبرا بحضور منى الحسين والدة ملك الاردن وذلك بعد غياب عن المعبد لمدة 22 عاما، بحضور 4 آلاف سائح ومواطن.

وأشادت سفيرة الأوبرا بالافتتاح حيث قدم عروض “أوبرا عايدة” أكثر من 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية في أوكرانيا، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول امرأة تترأس أوبرا جراز في النمسا، وبمشاركة 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطني الأوكراني (دومكا)، وإخراج المخرج المسرحي الألماني مايكل شتورم.

وأضافت أنَّ “أوبرا عايدة” قصة مصرية خالصة مُقتبسة من لوحات الحضارة الفرعونية الخالدة، وتربط بين مصر والحبشة في قالب درامي محكم، ولا تزال تحظى بشغف العالم وإعجابه، مبينًا أنَّه يجرى تنفيذها من خلال خبرات عالمية بارزة للوصول إلى عرض أكثر وأشارت أن عودة أوبرا عايدة من معبد حتشبسوت بالأقصر تحديدًا، تأتي للتأكيد على دور مصر العالمي باعتبارها تحوي ثلث آثار العالم، فضلا عن أنها مهد الحضارة وأرض التاريخ.