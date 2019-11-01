جوني ديب يُنهي معركته مع محاميه السابق.. ويحصلُ على تسوية بـ 8 أرقام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكّن الممثل الهوليوودي جوني ديب أخيرًا من الوصول إلى تسوية في المعركة القانونية طويلة الأمد والتي وقف فيها ضد محاميه السابق، متهمًا إياه بالقيام بجمع ملايين الدولارات بشكل خاطئ، على هيئة رسوم وأتعاب.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنَّ آدم والدمان، المحامي الذي يتولى متابعة القضية من طرف ديب، نشر بيانًا جاء فيه: "اليوم، عرضت شركة "Bloom Hergott" تسويةً بمبلغٍ من ثمانية أرقام، من أجل حل النزاع بين ديب وبينها والمتعلّق بتهمة الاحتيال، وتضارب المصالح، وجمع أكثر من 30 مليون دولار على هيئة رسوم، وغيرها من المخالفات خلال علاقة العمل التي جمعتهما ما يقرب من عقدين".

وكانت القصة عندما زعم ديب أن محاميه السابق جاك بلوم والمالك لشركة "Bloom Hergott"، جمع أكثر من 30 مليون دولار بشكل خاطئ خلال عملهما معًا على مدار 18 عامًا، وبدأ مقاضاته في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وقال حينها ديب، إنَّ الاتفاق بينهما كان ينبغي أن يكون مكتوبًا، وكان عليه ألا يكتفي بمصافحة الأيدي كما هو الحال المتبع في هوليوود، ليتقدّم بلوم بدعوى مضادة، طالبًا من القاضي إسقاط قضية ديب.

ولكن ديب سجل انتصارًا كبيرًا عندما حكم قاضٍ في لوس أنجلوس لصالحه، في في أغسطس/آب 2018.

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وبالعودة إلى موضوع التسوية، أكّد بريان فريدمان، المحامي الذي يمثل شركة "Bloom Hergott" في هذا النزاع، توصّل الطرفان إلى طريقةٍ لإنهاء الخلاف، قائلاً إنَّ التسوية تُمثّل «جزءًا بسيطًا» من مطالب ديب الأصلية.

وأضاف فريدمان: "رغم ثقة الشركة بالفوز خلال المحاكمة، أسعدنا أن نتوصّل إلى هذا القرار والتسوية، إذ يُتيح ذلك للشركة النزول من قطار تقاضِي جوني ديب الذي لا ينتهي ولا يتوقّف".

ولا تُعد هذه القضية هي الأولى من نوعها بالنسبة لديب، إذ سبق له التورُّط من قبل في نزاع مع مديريه السابقين، اتهمهما فيه بإساءة إدارة شؤونه ودفعه إلى حافة الانهيار المالي.

وعلى صعيدٍ آخر لا يزال ديب يخوض معركته القانونية ضد زوجته السابقة، آمبر هيرد، التي اتهمها بالتشهير، بعد أن وصفت نفسها في افتتاحية إحدى الصحف بـ "ضحية عنف منزلي".