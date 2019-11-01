نجوم الفن يُشاركون جمهورهم صورًا من احتفالات "الهالوين" عبر مواقع التواصل

حرص عدد من النجوم والنجمات العرب على الاحتفال بيوم الهالوين على طريقتهم الخاصة سواء بمفردهم، أو مع بعض أفراد أسرتهم، حيث وضع بعضهم الماكياج وارتدوا بعض الملابس المعبرة عن هذا اليوم، وشاركوا جمهورهم ببعض الصور عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

هند عبد الحليم بالملابس السوداء

كانت أحدث هؤلاء الفنانات هي الفنانة الشابة هند عبد الحليم، التي نشرت عبر حسابها على انستجرام، صورة تجمعها بأصدقائها، حيث ارتدوا ملابس سوداء معبرة عن يوم الهالوين، بالإضافة إلى وضعهم الأقنعة والماكياج الخاص الملائم لتلك المناسبة، ولاقت الصورة انتشارًا واسعًا بين متابعي هند، وعبروا عن إعجابهم بإطلالتها المخيفة احتفالًا بهذا اليوم العالمي.

الفنانة المصرية ريهام أيمن، زوجة الفنان شريف رمزي، احتفلت بيوم الهالوين مع طفليها "رمزي وليليا"، وشاركت متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام بصور وفيديوهات لها معهما وهما يرتديان ملابس شخصياتهما الكارتونية المفضلة.

كما ظهرت في إحدى الصور معهما وهي مرتدية قبعة مرتبطة باحتفالات الهالوين، بالإضافة إلى وجود بعض الديكورات المرعبة المجاورة لهم.

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ساندي تحتفل بالهالوين بطريقتها

الفنانة ساندي، احتفلت بالهالوين بطريقة طريفة، حيث نشرت صورة لها عبر انستجرام، ظهرت فيها بملابس المنزل، وعبرت عن الأرق الذي تمر به بسبب قلة النوم، وعلقت قائلة: "يوم هالوين سعيد على الجميع.. أنا مش محتاجة هالويين ميك أب.. من غير ميك أب كفايه وانا مش نايمة غير ساعتين ولسه صاحية حالا".

أمير شاهين وأصدقائه

أما الفنان أمير شاهين، فنشر عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، عدة صور وفيديوهات ظهر فيها برفقة أصدقائه وهم يحتفلون بالهالوين معًا، مرتدين بعض الملابس المرعبة.

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