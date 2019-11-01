"أيام قرطاج" تبرمج الأفلام المشاركة في "اختيار رسمي خارج المسابقة"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: برمجت أيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد) عروضاً لعدد من الأفلام العربية والأفريقية في قسم "اختيار رسمي خارج المسابقة".

وأفرد المهرجان الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج التونسي مجدي لخضر "قبل ما يفوت الفوت" بعرضٍ خاص، لكونه يشارك عبر المهرجان بعرضه العالمي الأول.

ويروي هذا الفيلم قصة "علي خياط"، الذي يقضي وقته في البحث عن كنزٍ مدفون تحت منزله، وفي يوم من الأيام وبعد انهيار سقف بيته يجد نفسه عالقاً مع زوجته وأبنائه فيصبح مجبراً على تعلم العناية والاهتمام بهم والبحث عن وسيلة لإنقاذهم قبل فوات الأوان.

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ويحضر في هذه القائمة، الفيلم المصري "في أستوديو مصر" للمخرجة منى أسعد، وهو أول فيلم وثائقي لها، أنتج سنة 2019 بمصر. ويروي قصة عشق شباب مصر للسينما الذي دفعهم الى تحسين استوديو مصر، وبعد خمسة عشر عاماً يروون قصتهم عبر هذا الفيلم.

ويشارك أيضاً الفيلم المغربي "تائهون" للمخرج سعيد خلاف، الذي أُنتِجَ سنة 2019 ويروي قصة "مراد" الذي ينتمي إلى طبقة راقية تهيمن، في اعتقاد بعض الناس، على الطبقة الشعبية. وهو يتعرّض إلى حادث سيارة يفقده فحولته فيجد نفسه في مواجهة وضعية قلبت حياته.

هذا ويروي الفيلم المصري "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، الذي أنتج سنة 2019 ثلاث قصص لثلاث شخصيات مختلفة تواجه تحديات خاصة بسبب القيود التي فُرضت عليهم. وتتشابك القصص من خلال الأغاني الكاشفة للصراعات الداخلية للشخصيات.