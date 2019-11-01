كارول سماحة تحت مجهر مدققي التواصل الاجتماعي!









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يراقب ناشطو مواقع التواصل نصوص وتصاريح الفنانيين والسياسيين بدقة ملفتة. حيث يتوقفون عند كل خطأ إملائي أو لغوي قبل أن يركزوا على المضمون. وهذا ما حدث مع النجمة اللبنانية كارول سماحة التي وقعت بخطأ لغوي قد يكون سقط سهواً أو ورد إملائياً خلال الطباعة. إلا أن صيادي الأخطاء لم يرحموها بنقدهم للخطأ الذي برز في رسالتها النصية التي وجهتها إلى المتظاهرين، رغم أهمية مضمونها.

ولقد كتبت "سماحة" محذرة: "إن لم تنشأ قيادة وطنية نزيهة لهذه الثورة في أسرع وقت ممكن، سيستحوز عليها المتطفلين وتعطي للسلطة الحالية مبرراً لقمعها".

وفيما أثنى العديد على موقفها الوطني الواعي، ركز آخرون على الخطأ اللغوي الإملائي وأشاروا إلى أن كلمة "سيستحوز" يجب أن تُكتب بالذال وصححوا كلمة "سيتسحوز" بـ" سيستحوذ".