كيم كارداشيان تُشيد باعتراف أميركا بالمجزرة العثمانية ضد الأرمن







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أشادت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بقرار مجلس النواب الأميركي، الذي اعترف بالإبادة الجماعية التي ارتكبتها السلطنة العثمانية ضدّ الأرمن. وذلك في تغريدة لها عبر "تويتر"، أرفقتها بصورة تُظهر عدد الأصوات التي حصل عليها قرار الاعتراف، وعلقت كاتبة: "نجاح باهر، انظروا إلى هذه الأرقام غير المعقولة"، معبّرة عن فرحتها بتأييد كبير لمشروع القرار. وأضافت: "اعترفت الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية للأرمن".

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