نجم الكيبوب كيم جاي يفاجِئ الجمهور بإشهار إسلامه









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ضجّت مواقع التواصل مؤخراً بخبر عن نجم الكيبوب K-Pop الكوري الشهير كيم جاي(Kim Jae-hwan) الذي فاجأ محبيه حول العالم منذ بداية شهر أوكتوبر الماضي بتغريدةٍ أعلن فيها اعتناق الدين الإسلامي. حيث كتب عبر حسابه الخاص على "تويتر" تغريدة باللغةِ العربية جاء فيها: "وأخيراً أصبحت مسلماً." فيما ذيّلها باسمه الجديد "داوود كيم"_بعدما كان معروفاُ باسم "جاي".

ولم يكتفِ "النجم الكوري بالتدوينة، بل نشر أيضاً مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يشهر إسلامه في أحد المراكز الإسلامية بالعاصمة الكورية سول، والذي لاقى تفاعلاً وانتشاراً سريعاً"

يُذكر أنه كشف مسبقاً أنه بدأ بدراسة الدين الإسلامي عبر فيديو نشره على قناته الخاصة على YouTube، سائلاً عما سيحدث إذا اعتنق الإسلام؟ ولكنه عاد ليفاجِئ الجمهور بعد فترةٍ قصيرة بإعتناقه الديانة الاسلامية في بداية شهر أكتوبر الماضي.