شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يبدع على مسرح أوبرا جامعة مصر ويوسف شعبان وسوسن بدر أبرز الحضور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سهرة فنية خاصة واحتفالية كبيرة على أوبرا مسرح جامعة مصر تألق النجم الكبير على الحجار وسط استقبال وحفاوة بالغة من الحضور من كل الأعمار، حيث امتلأت قاعة أوبرا مسرح مصر من محبى النجم الكبير، وتزينت بحضور نخبة من نجوم الدراما العربية والمصرية على رأسهم النجم الكبير يوسف شعبان والنجمة سوسن بدر، والنجم أحمد عبد العزيز والنجمة صفاء الطوخى وغيرهم من الإعلاميين والأدباء والمفكرين فى احتفالية وأمسية فنية رائعة.

وشهدت بداية الحفل تجاوبا وتفاعلا كبيرين بين الحجار والحضور، حيث تقدم الحجار بالشكر إلى القائمين على تنظيم الاحتفالية من مسئولى جامعة مصر، مشيداً بنجوم الدراما المصرية وحضورهم الحفل، والذى أضفى جوا من السعادة على وجه الحجار والجماهير ووجه التحية إلى يوسف شعبان وأحمد عبد العزيز وسوسن بدر وصفاء الطوخى.

وأعرب الحجار عن سعادته بما شهده من استقبال رائع وحفاوة كبيرة من محبيه بقاعة أوبرا مسرح مصر وسط تفاعل كبير من الحضور.

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وتألق الحجار بتقديم باقة من أجمل أغانيه ومنها المال والبنون والليل وآخره وعارفه ومسألة مبدأ، وغيرها من أجمل الأغانى الرومانسية، واختتم فقرته الموسيقى بتقديم باقة من الأغانى الوطنية التى نالت استحسان الحضور.

يذكر أن أوبرا مسرح جامعة مصر تقوم بتنظيم حفلات دورية فى تحمل اسم "أضواء المدينة" بحيث يتم تقديمها من خلال برنامج فنى متكامل يقوم بإحيائه مجموعة من كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى "السوبر ستار"، حيث كان حفل النجم على الحجار فى ختام شهر أكتوبر، وتكون النجمة إليسا ضيفة أوبرا مسرح جامعة مصر 13 ديسمبر المقبل.