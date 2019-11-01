شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أنغام تتألق فى "حالة خاصة جداً" بحفلها فى المنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت المطربة أنغام بوصلة طربية بحفل غنائى بساحة المنارة فى التجمع الخامس أمس الخميس، بقيادة المايسترو هانى فرحات، وتفاعل الجمهور معها فى أغنية "حالة خاصة جداً" التى بدأت الحفل بها، وحضر الحفل العديد من الجماهير بصحبة زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، واستقبل الجمهور أنغام بباقات من الورود، وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب، وقامت أنغام بتحية الجمهور مازحة: "مساء الخير بردانين" خاصة مع انخفاض درجة حرارة الجو في هذه الليلة.

وغنت أنغام العديد من الأغانى منها، أغنية: "حالة خاصة جدا" "بقول نسياك" ،" ولا دبلت" ،" هدنه" ،"روحي وسنيني" ، "اساميك الكتيرة" ،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنه" ،"مهزومة" ،"بين البينين" ،"فرصة الإختيار" ،"بتوصفني" ،"سكيت ليه" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"اكتبلك تعهد" ،"حته منك" واختتمت ب "سيدي وصالك".

وحرصت أنغام فى ختام الحفل على توجيه التحية الجمهور قائلة "رغم إنى نشفت من البرد.. بس حبكم بيدفينى".

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أنغام من حفل المنارة







