شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أفلام عربية بأيام قرطاج السينمائية خارج المسابقة منها فيلمان مصريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في قسم "اختيار رسمي خارج المسابقة" عرض أيام قرطاج السينمائية 2019 (دورة نجيب عياد) عروضا لعدد من الأفلام العربية والافريقية وصل عددها 4 أفلام، فعرض الفيلم الروائي الطويل الاول للمخرج التونسي مجدي لخضر "قبل ما يفوت الفوت" بعرض خاص، باعتبار أن هذا الفيلم في عرضه العالمي الأول وسيشارك هذا الفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته القادمة .

والفيلم يروي قصة "علي خياط"، الذي يقضي جل وقته في البحث عن كنز مدفون تحت منزله، وفي يوم من الأيام وبعد انهيار سقف بيته يجد نفسه عالقا مع زوجته وأبنائه فيصبح مجبرا على تعلم العناية والاهتمام بهم والبحث عن وسيلة لإنقاذهم قبل فوات الأوان.

كما عرض الفيلم المصري "في أستوديو مصر" للمخرجة منى اسعد، وهو اول فيلم وثائقي لها،انتج سنة 2019 بمصر،ويروي قصة عشق شباب مصر للسينما الذي دفعهم الى تحسين أستوديو مصر وبعد خمسة عشر عاما يروون قصتهم عبر هذا الفيلم.

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ويرعرض أيضا الفيلم المغربي "تائهون" للمخرج سعيد خلاف، انتج سنة 2019 ويروي قصة "مراد" الذي ينتمي إلى طبقة راقية تهيمن، في اعتقاد بعض الناس، على الطبقة الشعبية. ويتعرض "مراد" الى حادث سيارة يفقده فحولته فيجد نفسه في مواجهة وضعية قلبت حياته.

ويعرض لمصر بهذا القسم فيلم آخر هو "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت، أنتج سنة 2019 ويروي ثلاث قصص لثلاث شخصيات مختلفة تواجه تحديات خاصة بسبب القيود التي فرضت عليهم وتتشابك القصص من خلال الاغاني الكاشفة للصراعات الداخلية للشخصيات وقد حقق الفيلم في عرضه الاول بتونس اقبال جماهيري كبير واحتفي به المهرجان في لقاءات صحفية ومقابلات علي الاذاعات والتليفزيونات بتونس .