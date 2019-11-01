شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اتهامها بالواقعة.. ايمليا كلارك تفجر مفاجأة عن الموسم الأخير لـ Game of thrones والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الموسم الثامن والأخير للمسلسل الأسطوري Game of thrones، للعديد من الانتقادات بسبب الحبكة الدرامية التي تم اختصارها بشكل كبير، بالإضافة إلى ظهور الكثير من الاستهتار في بعض المشاهد التي لم تكن تحدث في المواسم الأولى.
ومن ضمن تلك المواقف التي تعرض لها الموسم الأخير للانتقادات، مشهد ظهور "كوب القهوة" الشهير الذي ظهر اثناء اجتماع دينيريس تايجريان والشمال داخل قلعة وينترفيل للتجهيز لخوض المعركة الكبرى مع الوايت ووكرز، وسرعان ما تصدر كوب القهوة عناوين الصحف العالمية، التي ألقت باللوم على القائمين على المسلسل بسبب استهتارهم بمثل تلك الأشياء.
وكشفت النجمة العالمية ايمليا كلارك في مقابلتها لبرنامج جيمي فالون، عن صاحب كوب القهوة الحقيقي والذي تسبب في كل تلك الأزمة، وهو الممثل البريطاني كونيلث هيل صاحب شخصية لورد فاريس الشهير.
وكانت الصفحة الرسمية للمسلسل الشهير، قد كشفت مسبقاً أن كوب القهوة ينتمي للممثلة ايمليا كلارك وهو ليس بكوب قهوة ولكن يحتوي على "شاي بالأعشاب"، وهو ما اثار استياءها كثيراً حتى قررت الكشف عن الحقيقة بعد أشهر من عرض الموسم الثامن للمسلسل.
وعلى سياق متصل، قررت شبكة قنوات HBO الامريكية، وقف استكمال تصوير مسلسل المشتق من GOT، والذي كان سيسرد قصة الرجال الأوائل والجدار، وبداية ظهور الوايت ووكرز والموتى الأحياء، واستبدلته بمسلسل " house of the dragon".
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