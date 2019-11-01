فن ومشاهير

ديانا حداد تتغزل فى الجمهور السعودى وتتألق بحفلتها فى موسم الرياض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تتغزل فى الجمهور السعودى وتتألق بحفلتها فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، في حفلتها الأولى داخل المملكة العربية ، والتي أقيمت أمس ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حالياً وحتى منتصف ديسمبر المقبل.

وغنت حداد أغنيتها الجديدة " اشتقنا"، في حفلتها التي ضمت ظهور عدد كبير من نجوم الغناء العربي وهم الفنان عاصي الحلاني، والمطربة نجوي كرم، والمغني ملحم زين.

وتغزلت حداد في الجمهور السعودي قبل بدء الحفلة وصرحت قائلة "متشوقة للقاء الجمهور السعودي والعربي في الرياض، ومن المؤكد أنها ستكون ليلة فريدة وحماسية وستكون من أهم الفعاليات هذا العام في موسم الرياض، وأتمنى التوفيق لي ولزملائي الفنانين للظهور بمستوى يليق بالمناسبة".

Advertisements

وتتمتع النجمة اللبنانية الشهير بقاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة العربية السعودية، ظهرت خلال اطلالتها الأولى في مدينة الخبر، ضمن حفلات موسم الشرقية الفنية مع الفنان ماجد المهندس.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ديانا حداد تتغزل فى الجمهور السعودى وتتألق بحفلتها فى موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا