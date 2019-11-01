شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا حداد تتغزل فى الجمهور السعودى وتتألق بحفلتها فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد، في حفلتها الأولى داخل المملكة العربية السعودية، والتي أقيمت أمس ضمن فعاليات موسم الرياض المقام حالياً وحتى منتصف ديسمبر المقبل.

وغنت حداد أغنيتها الجديدة " اشتقنا"، في حفلتها التي ضمت ظهور عدد كبير من نجوم الغناء العربي وهم الفنان عاصي الحلاني، والمطربة نجوي كرم، والمغني ملحم زين.

وتغزلت حداد في الجمهور السعودي قبل بدء الحفلة وصرحت قائلة "متشوقة للقاء الجمهور السعودي والعربي في الرياض، ومن المؤكد أنها ستكون ليلة فريدة وحماسية وستكون من أهم الفعاليات هذا العام في موسم الرياض، وأتمنى التوفيق لي ولزملائي الفنانين للظهور بمستوى يليق بالمناسبة".

Advertisements

وتتمتع النجمة اللبنانية الشهير بقاعدة جماهيرية كبيرة في المملكة العربية السعودية، ظهرت خلال اطلالتها الأولى في مدينة الخبر، ضمن حفلات موسم الشرقية الفنية مع الفنان ماجد المهندس.