إيرادات الخميس.. "joker" الأول و"Angel has fallen" بالمركز الثامن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الخميس 31 أكتوبر، إيراد قُدر بـ 435 ألفًا و383 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم " Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، بعد تحقيقه 392 ألفًا و389 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Terminator: dark fate" بطولة Linda Hamilton ، محققًا 332 ألفًا و72 جنيهًا، وحصل على المركز الرابع فيلم "Gemini man"بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 192 ألفًا و325 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Countdown" بطولةElizabeth Lail، وحقق 101 ألف و48 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم " Zombieland: Double Tap" محققًا 44 ألفًا و434 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم التحريك "The Addams family" ووصل إيراده 37 ألفًا و692 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 36 ألفًا و251 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 22 ألفًا و188 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Mary"، محققًا 12 ألفًا و381 جنيهًا.