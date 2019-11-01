الأحد.. مروان خوري ونادية مصطفى ومي فاروق نجوم ثالث ليالي "الموسيقى العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تتواصل ليالي الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ويُقام مساء يوم الأحد 2 نوفمبر 4 حفلات تبدأ جميعها في الثامنة مساء، وهي:

- على المسرح الكبير يحيي الفنان اللبناني مروان خوري، فاصلًا غنائيًا بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ويسبقه المطربة مي فاروق، وعازف الجيتار الأرني وحيد ممدوح.

- على مسرح معهد الموسيقى العربية، تقدم الفرقة السلطانية العمانية للموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من مؤلفات أعمال تراث الطرب العربي.

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- وتمتد الفعاليات إلى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، حيث يحيى الفنان المغربي فؤاد زبادي فاصلًا غنائيًا بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي، يسبقه فقرتين لكل من عازف الكمان اللبناني جهاد عقل والمطربة حسناء .

- وعلى مسرح أوبرا دمنهور تحيي الفنانة نادية مصطفى فاصلا غنائيا بمصاحبة فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، ويسبقها فاصلًا غنائيًا لكل من حنان عصام، أنغام مصطفى، أحمد إبراهيم، أحمد صبري ومحيي صلاح.

كما تستمر جلسات المؤتمر البحثي المصاحب وتبدأ في العاشرة صباحاً على المسرح الصغير، حيث يتم مناقشة محور أثر الحراك المجتمعي على إبداع المرأة في الموسيقى العربية، بحضور الدكتور يوسف طنوس (لبنان) مقرراً، الدكتور محمد الغوانمة (الأردن)، الدكتور محمد آدم سليمان أبو البشر (السودان)، الدكتور ميشال الشمالي (لبنان)، فاطمة الظاهر عباس (العراق) والدكتورة نجاة ظاهر حبيب الزيد (الكويت).

وتُستأنف المناقشة في الجلسة الثانية التي تبدأ في الثانية عشرة والنصف ظهرا بحضور الدكتور محمد شبانة (مصر) مقرراً، أحمد الواصل (السعودية)، الدكتور الفاتح حسين أحمد (السودان)، الدكتور عدنان خلف ساهي (العراق) والدكتور معتصم عديلة (فلسطين).