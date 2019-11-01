أوس أوس ينشر صورة تجمعه بحمدي الميرغني في المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شارك الفنان محمد أسامة الشهير بـ"أوس أوس"، متابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة تجمعه بصديقه وزميله في فرقة مسرح مصر الفنان حمدي الميرغني.

وكتب أوس أوس في تعليقه على الصورة: "أنا وحمدي بو سِنة من المغرب الشقيق".

جدير بالذكر أن حمدي وأوس أوس يشاركان في بطولة مسلسل "اتنين في الصندوق" وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول فئة عمال النظافة، وما يتعرضون له من مشكلات.

المسلسل تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبدالله محمود .

