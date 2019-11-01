أمل بوشوشة تحيي ذكرى ثورة التحرير الجزائرية: "المجد لشهداء ثورتنا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أحيت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، ذكرى ثورة التحرير الجزائرية التي اندلعت في مثل هذا اليوم 1 نوفمبر من عام 1954، وذلك عبر حسابها على "تويتر".
وعلقت بوشوشة، قائلة: "وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فأشهدوا فأشهدوا فأشهدوا.. المجد والخلود لشهداء ثورتنا العظيمة، ثورة الجزائر المجيدة، ثورة أوّل نوفمبر 1954 ، تحيا الجزائر حرة مستقلة".
يذكر أن الاحتلال الفرنسي للجزائر استمر 132 سنة، إذ بدأ في ١٨٣٠ واستمر حتى انتزعت الجزائر استقلالها يوم الخامس من يوليو ١٩٦٢ بعد ثورة دامت أكثر من سبع سنوات.
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