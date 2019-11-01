علا رشدي تحتفل بـ"الهالوين" مع نجليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت الفنانة علا رشدي، صورتين عبر حسابها على موقع إنستجرام، وذلك بصحبة ابنها وابنتها احتفالاً بالهالوين.

وظهرت علا، إلى جوار الطفلين، معلقة: "عيد هلع سعيد علينا كلنا"، ووجهت سؤالًا لجمهورها "مين يقدر يخمن كل حد فينا متنكر في ايه؟".

يُذكر أن الفنانة علا رشدي متزوجة من الفنان أحمد داوود منذ عام 2010.