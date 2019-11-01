ميرهان حسين تنفي إجراءها عملية تجميل في أنفها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة ميرهان حسين على الرد على تعليق جاءها من إحدى متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، انتقدت فيه شكل أنفها، مشيرة إلى أن ميرهان خضعت لعملية تجميل ولم تكن نتائجها موفقة.
وكتبت "عاملة أنفك ومش ضابط كتير.. يا ليت تسويه عند دكتور مي عز الدين يطلع بشكل طبيعي وناعم"، لترد ميرهان "لا أنا مش عاملة مناخيري".
واحتفلت ميرهان، بعيد ميلادها في أجواء بسيطة، اقتصرت على الأهل والأصدقاء المقربين.
يُذكر أن ميرهان حسين شاركت في رمضان 2019 في مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب، وقدمت فيه دور مغنية، وشارك في بطولته عبدالرحمن أبوزهرة، وهيثم أحمد زكي، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، كما شاركت مؤخرًا في مسلسل "قيد عائلي".
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