تراند اليوم : فيديو | هجوم واسع على "حليمة بولند" خلال زيارتها المسجد النبوي...



أشعلت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، الجدل مجددًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنها لم تظهر هذه المرة كما هو معتاد عنها، بإطلالات تثير الاستفزاز.

وظهرت "بولند" في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق "إنستجرام"ـ بينما كانت تزور المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وسمع صوت "بولند" وهي تقف خلف شباك وتشير إلى الحرم النبوي الشريف معجبة بالمنظر.

وعلقت على المشهد عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، قائلة: ما شاء الله المنظر يجنن. بازور الحرم النبوي أول وبعدها باروح التغطية الإعلانية".

وعلى الرغم من ذلك إلا أن ردود الفعل كانت صادمة، إذ اعتبر البعض أنه من غير اللائق أن تطأ بقدمها المسجد النبوي.

وجاء في التعليقات: "ودي احد يقولها ترا ذا حرم بيت الله مو معرض العتور"، "ماحلو عليكي الحجاب احلى بممممممممممممم

Advertisements