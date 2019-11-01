مهند الحمدي يصدم جمهوره بأحدث صُوره.. هل إطلالته مُضحكة؟

أشعل النجم مهند الحمدي ردود فعل واسعة بدت كأنها أشبه بالصدمة وذلك بعد أن نشر صورة له في إنستغرام بإطلالة اعتبرها المعلقون غريبة جدًا وغير مألوفة، بينما اعتبرها آخرون مضحكة وأبدوا في الوقت نفسه إعجابهم بجرأته.

أما الإطلالة التي ظهر بها مهند الحمدي فهي عبارة عن جاكيت مزين بالحقائب الصغيرة بمحيط الصدر، ونسقه مع شورت قصير من الدنيم وتيشيرت باللون الأزرق الداكن مكتوباً عليه عبارة طويلة باللغة العربية، حيث أرفق الصورة بتعليق ساخر قال فيه: “حبيتو الشنطة الجاكيتية؟” لتنهال بعدها التعليقات عليه.

يشار إلى أن النجم السعودي مهند الحمدي شارك مؤخراً في مسلسل “جمان” أمام النجمة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، حيث كان يجسد شخصية زوج يعاني من الغيرة المرضية التي أفسدت علاقته بزوجته تماماً، وتسببت في طلاقهما رغم قصة حبهما المذهلة، وهو ما جعل النجم السعودي يبدي تخوفه من كره الجمهور له، إلا أنه تلقى ردود أفعال مذهلة من رواد السوشال ميديا الذين تابعوا المسلسل بحماس شديد.

وكان المسلسل تعرض لبعض الانتقادات بعد تطور طبيعة العلاقة بين جمان وهشام (نور ومهند) في المسلسل للأسوأ وقيام هشام بضرب زوجته جمان وإهانتها وطلاقها وهو الأمر الذي زاد من نسبة الحوارات بين متابعي المسلسل وكره بعضهم لشخصية الفنان مهند الحمدي في المسلسل.