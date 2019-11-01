يطل الفنان العالمى الشاب خالد بحفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم الرياض مساء اليوم الجمعة. ويبدأ الحفل فى السادسة مساء، ويستمر لمدة ساعتين فى حضور عدد كبير من محبى وعشاق الفنان الجزائرى الشهير.
ومن المنتظر أن يقدم الشاب خالد مجموعة من أهم وأشهر أغنياته التي يتفاعل معها محبوه وعشاقه من شتى أنحاء العالم، ومنها “عايشة” ، التى حققت انتشار واسع فى الوطن العربى بالأخص والعالم.
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لعشاق الطرب .. الفنان “الشاب خالد” يحيي حفلاً غنائياً ضخماً في موسم الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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