بالفيديو: فيحان .. ملاك الحسيني اتصلت بي واعتذرت وبتجيني قريباً في البيت

أعلن مشهور السوشال ميديا ، فيحان ، عن السبب الذي دفعه لعدم الرد على التجريح الذي تعرض له، أثناء استضافته في برنامج “الحراك مع ملاك”، مشيرًا إلى أن تربيته وأخلاقه منعاه من ذلك، موضحًا أن المذيعة ملاك الحسيني قدمت له اعتذارًا بعد الحلقة. وقال في تصريحات تلفزيونية: “كان في عتب من الناس أثناء اللقاء أنه ليش ما رديت على التجريح.. أنا أتعامل بأصلي وتربيتي فالحمد الله كنت متزنًا ولرغم الاستفزاز ماسك نفسي”.

أما عن المذيعة ملاك الحسيني، فقال: “تواصلت معي بعد اللقاء وانصدمت من رد فعل المجتمع وهي اعتذرت لي وأنا التمست العذر لها.. ولو كنت من جنسية أخرى لكنت حظيت بتكريم كبير.. يمكن عشان أنا ابن البلد شعروا أنه فيه منافسة.. وملاك الحسيني ستزورني في البيت “. وأضاف أن اسم فيحان ليس هو اسمه الحقيقي، ولكنه يفضل أن يحتفظ بالأسباب لنفسه، مشيرًا إلى أنه اختار هذا الاسم؛ لأنه مستوحى من الصحراء والبادية. أما عن سر ارتدائه النظارة، فأوضح أن النظارة لها طعم خاص؛ فهي تمثل جزءًا من شخصيته عند الجمهور، خاصة أنها تضيف بعض الغموض.