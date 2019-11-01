شاهد: الفاشينيستا بدور البراهيم رداً على منتقديها “عائلتي محافظة ووالدتي منقّبة”

نشرت الفاشينيستا بدور البراهيم مقطع فيديو على حسابها عبر تطبيق انستغرام تحدثت فيه عن عائلتها رداً على الانتقادات الموجهة لها في الفترة الأخيرة.

وخلال المقطع قالت البراهيم أن والدتها وأخواتها يرتدين النقاب فضلاً عن أن بنات عائلتها بالكامل منقبات مضيفةً “انا من عائلة محافظة وتقريباً 10% فقط عاديين والباقي ملتزمين”، واختتمت قائلةً “أنا لا أعيب على النقاب”.

يأتي هذا رداً على الانتقادات التي طالت الفاشينيستا وخبيرة التجميل خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد حديثها عن الرجال الذين يتقدمون للزواج منها بعد طلاقها واصفة إياهم بـ”الكلاب”.