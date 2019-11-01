أظهر مقطع فيدية لحظة بكاء الفنانة أحلام بحُرقة خلال كواليس برنامج “TheVoice” على قناة “MBC”. وبكت الفنانة أحلام على الهواء مباشرة في نهاية إجابتها على أحد الأسئلة التي كانت مكتوبة لها داخل ظرف في الكواليس عبر شاشة “MBC”، وتوقف التصوير حينما تذكرت صديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد التي ترقد في المستشفى.
يشار إلى أن الإعلامية الكويتية فجر السعيد، تعرّضت لأزمة صحية شديدة في الأيام الماضية. ونشرت أحلام عبر حسابها على “تويتر” تعليقاً دعت فيه بالشفاء العاجل لها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: إعلامية كويتية تتسبب في بكاء “أحلام” بحُرقة على الهواء خلال كواليس برنامج... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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