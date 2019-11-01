مؤلف "حواديت الشانزليزيه" يكشف للوفد سبب تأجيل عرض المسلسل مرات عدة

أعرب المؤلف أيمن سليم، عن سعادته باقتراب موعد عرض مسلسله الجديد "حواديت الشانزليزيه"، بطولة النجم إياد نصار.

أكد "سليم" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفد"، أنه

كان من المفترض أن يتم عرض المسلسل خلال شهر أكتوبر الماضي، ولكن نظرًا لظروف التصوير والتسويق تم تأجيله ليصبح في بداية نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أنه سيعرض على قناتي one و4mbc.

يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزية" بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، سارة عادل، إدوارد، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد.