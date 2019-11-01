أعرب المؤلف أيمن سليم، عن سعادته باقتراب موعد عرض مسلسله الجديد "حواديت الشانزليزيه"، بطولة النجم إياد نصار.
أكد "سليم" في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفد"، أنهكان من المفترض أن يتم عرض المسلسل خلال شهر أكتوبر الماضي، ولكن نظرًا لظروف التصوير والتسويق تم تأجيله ليصبح في بداية نوفمبر الجاري، لافتًا إلى أنه سيعرض على قناتي one و4mbc.
يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزية" بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، سارة عادل، إدوارد، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤلف "حواديت الشانزليزيه" يكشف للوفد سبب تأجيل عرض المسلسل مرات عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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