تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفلًا مميزًا جديدًا للفريق الغنائى "قرار إزالة"، مساء اليوم، الجمعة، على مسرح الحكمة الساعة السابعة والنصف مساءً.
ويشار إلى أن تتميز كلمات أغنيات الفريق بالخروج عن المألوف مع استخدام موسيقى الروك الممزوجة بالألحان الشرقية.
يذكر أن تأسس فريق قرار إزالةفى شهر أكتوبر عام 2012. بدأ الفريق أولى خطواته بإطلاق تراك "بتسألوا على إيه"، ثم بعدها بشهور أطلق الفريق ثلاث أغنيات "أنا الكافر" و"أول امبارح" و"قرار إزالة".
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. فريق "قرار إزالة" يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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