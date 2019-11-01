جو بوعيد: لهذا السبب ابتعدتُ مؤخراً عن تصوير الفيديو كليب.. وهذه المفاجأة سأقدمها قريباً

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوضح المخرج اللبناني جو بوعيد أن فكرة الفيديو كليب تستهويه واستطاع أن يحقق خلالها مجموعة تجارب مهمة ومختلفة في عالم الفيديو كليب مع عدد من الفنانين المعروفين في لبنان والعالم العربي.

وقال بوعيد في حديث مع موقع فوشيا أنه لم يفكر يوماً بالعمل مع فنان معين ولم يسعى إلى اسم معين ليطلب العمل معه، غير أنه يكون سعيداً جدا كلما اختاره فنان أو نجم لتصوير فيديو كليب له. معرباً عن سعادته بالتجارب التي قدمها سابقاً مع العديد من الفنانين منهم نانسي عجرم ونوال الزغبي وجو أشقر وغيرهم الكثير.

وكشف بوعيد أن سبب بعده عن تصوير الفيديو كليب في الآونة الأخيرة يعود إلى انشغالاته والتزاماته بموضوعات ومشاريع إخراجية أخرى في الإمارات العربية المتحدة. مبيناً أنه في مقابل رضاه عن العديد من الأعمال التي أخرجها، وحبه لها، وللنتيجة التي خرج بها لابد من حضور أعمال يكون قبوله لها ولنتيجتها بشكل أقل لكنه رفض التحدث عن أي من هذه التجارب التي شعر أنها كانت من الممكن أن تخرج بشكل أفضل، أو لم يكن راضياً عنها بشكل تام.

وأضاف بوعيد أنه لا يكون راضياً بشكل كامل عن عمله، ولا يقبل خلال إخراجه للفيديو كليب إلا عندما يتدخل بأدق التفاصيل، وتكون كل الأمور بين يديه ليجسد فكرته بصورة جميلة. وقال بأنه يتدخل كثيراً بإطلالة الفنان الذي يقدم الأغنية وهذا الأمر بحسب تعبيره يعتبر جزءاً أساسياً من النجاح.

كاشفاً أن بعض الفنانين يشعرون بعدم الرضا لاعتبارهم أن إطلالتهم هي مسؤوليتهم وليست مسؤولية المخرج بينما قد يعبر آخرون عن سعادتهم بتدخله في جميع التفاصيل.

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كما تحدث عن تحضيراته الجديدة كاشفاً عن فيلم سينمائي سيكون من تأليفه وإخراجه، وسيكون بهوية لبنانية لكنه قد يضمّ وجوهاً عربية إلى جانب نجوم من لبنان لم يكشف عنهم لعدم اكتمال الصيغة العامة للمشروع. وسيكون هذا الفيلم هو ثاني تجاربه في الكتابة وسيكون مشروعه السينمائي المقبل مختلفاً من ناحية المضمون والفكرة والعرض.