شكرا لقرائتكم خبر عن من قلب الأهرامات.. كاتى بيرى تتغزل فى الحضارة الفرعونية فى عيد ميلادها الـ35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت المغنية العالمية كاتى بيرى على زيارة أهرامات الجيزة، أثناء رحلتها الحالية لمصر، للاحتفال بعيد ميلادها الـ 35 بصحبه عدد من أصدقائها وأقاربها، وشملت زيارتها لواحة سيوة والعديد من الأماكن التاريخية.

وحرصت بيرى على نشر عدد من صورها من قلب الأهرامات، أثناء زيارتها لهم، وتغزلت في الحضارة الفرعونية الكبيرة، التي قارنت أسسها الفرعونية بموت والدتها أثناء صغرها، وكتبت بالنص قائلة "اعتقد المصريون القدماء أنه عندما تجاوز قلبك فأنك تكون فى توازن، يجب أن تكون أخف من الريشة لتكون مؤهل لرحلة الحياة الأخرى، أمى تحولت لريشة عندما كنت طفلة، وأتمنى بعد كل ذلك أن يضيء قلبي كما كان، أنه العام الـ 35".

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واحتفلت المغنية الأمريكية بعيد ميلادها الـ35، وذلك يوم الجمعة الماضى 25 أكتوبر الجارى، كاتى بيرى التى حصدت العديد من الجوائز فى مسيرتها الفنية نظير نجاحاتها فى عالم الغناء وتحطيم العديد من الأرقام القياسية خلال مشوارها، اعتادت خطف الأنظار أينما حلت بمختلف المهرجانات الفنية التى تحضرها، سواء من خلال قصات شعرها أو إطلالاتها المميزة، إلا أن كثيرين من جمهورها ربما لا يعلمون كثيراً بشأن مظهرها فى الطفولة وكيف كانت قبل الشهرة؟.









وكانت قد نشرت النجمة صاحبة الـ 35 عاما،ً مؤخراً صورها اثناء زيارتها لجزر الهاواى لقضاء عطلتها الأخيرة قبل وصولها لمصر يوم السبت الماضى.