صور.. أنغام من حفل "المنارة": "نشفت من البرد بس حبكم دفانى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة أنغام حفلا غنائيا بساحة مركز المنارة فى التجمع الخامس، بقيادة المايسترو هانى فرحان، وحضرت أنغام للحفل بصحبة زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم. ونظرا لانخفاض درجة الحرارة مازحة النجمة أنغام الجمهور قائلة "مساء الخير بردانين". وتألقت أنغام بوصلة طربية مع أغانى "بقول نسياك" ،" ولا دبلت" ،" هدنه" ،"روحي وسنيني" ، "اساميك الكتيرة" ،"حبايبنا" و"هبدأ من الآخر" ،"مطمنه" ،"مهزومة" ،"بين البينين" ،"فرصة الإختيار" ،"بتوصفني" ،"سكيت ليه" ،"عرفها بيا" ،"بعت لي نظرة" ،"اكتبلك تعهد" ،"حته منك" واختتمت ب "سيدي وصالك". وحرصت أنغام فى ختام الحفل على توجيه التحية الجمهور قائلة "رغم إنى نشفت من البرد.. بس حبكم بيدفينى". Advertisements

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