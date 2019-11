تراند اليوم : ترعاه السفارة الامريكية – درس خصوصى مجاني لصناع الأفلام الوثائقية بقيادة ” روس كوفمان “

استضافت مدرسة الجيزويت السينمائية بالإسكندرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية في القاهرة وبالشراكة مع برنامج وزارة الخارجية الأمريكية الرائد للدبلوماسية السينمائية “أمريكان فيلم شوكيس” (AFS)، مخرج الأفلام الوثائقية الأمريكي روس كوفمان الحائز على جائزة الأوسكار وذلك لقيادة برنامج تعليمي “ماستركلاس” في صناعة الأفلام الوثائقية في الإسكندرية، مصر.

استمر البرنامج الذي قدمه كوفمان على مدار ثلاثة أيام وشارك خلاله طلاب مدرسة الجيزويت السينمائية الذين أتوا من خلفيات واهتمامات وخبرات متنوعة حيث شارك كوفمان معهم خبرته في صناعة الأفلام واستمتع بالتعرف على تنوع الإبداع و مهارة صانعي الأفلام المصريين. وقد تم اختتام البرنامج بعرض أحدث أفلام السيد كوفمان Tigerland ، وتلى ذلك جلسة نقاش للفيلم في القاعة الكبرى في مكتبة الإسكندرية بمشاركة عدد ضخم من المهتمين والمعنيين بصناعة السينما.

روس كوفمان هو مخرج حائز على جائزة الأوسكار،ومنتج، ومصور سينمائي، ومحرر مشارك للفيلم الوثائقي Born Into Brothels ، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي في عام 2005، بالإضافة إلى جائزة إيمي لأفضل فيلم وثائفي في نفس العام. كما شاركة السيد كوفمان كمنتج تنفيذي للفيلم الوثائفي In A Dream الحائز على العديد من الجوائز (إخراج جيرميا زاجر) وكان المنتج للفيلم الوثائفي Postergirl الذي رُشح لجائزة الأوسكار. يُعتبر السيد كوفمان مصور سينمائي وثائقي بارز، وقد عمل في مشاريع مثل Half the Sky و .Morgan Spurlock’s Comicon

بتمويل من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية التابع لوزارة الخارجية، تتم إدارة برنامج الدبلوماسية السينمائية AFS من خلال شراكة مع كلية الفنون السينمائية بجامعة جنوب كاليفورنيا. .يعزز برنامج AFS المشاركة بين الأفراد، ويقدم رؤى معاصرة عن المجتمع الأمريكي، ويعزز التفاهم عبر الثقافات. تقوم السفارة بتمويل مدرسة جيزويت السينمائية لمدة عام لإنتاج الأفلام لـ 17 من منتجي الأفلام المحليين. وتكرّس المدرسة أنشطتها لدراسة السينما وخدمة عشاق السينما وصنّاع الأفلام في منطقة الدلتا.

يذكر أن التبادلات الثقافية والفنية هي إحدى أُطر الشراكة بين الولايات المتحدة والشعب والحكومة المصرية.