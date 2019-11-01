شاهدوا ريكي مارتن يستقبل طفله الرابع من زوجه السوري جوان يوسف

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 11:50 صباحاً - أعلن النجم العالمي ريكي مارتن وزوجه الرسام السوري جوان يوسف عن ولادة طفلهما الرابع عن طريق أم بديلة.

ونشر الثنائي صورة لهما والطفل بين أحضان مارتن، وكانت هذه الصورة كفيلة بالتعبير عن حبهما لابنهما الجديد.

وعلّق مارتن عليها بالقول: “ابننا رين مارتن يوسف قد وُلد”.



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