كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 11:50 صباحاً - أكدت الممثلة والمخرجة اللبنانية العالمية نادين لبكي، أثناء تواجدها مع المتظاهرين عند جسر الرينغ، أن الشعب ما زال يتحلى بالصبر، مشيرة إلى أن الشباب لم يعد يمتلك شيئا في بلد فارغ.

ولفتت لبكي إلى أنه حان الوقت أن يتغيّر لبنان، وما تشهده التظاهرات من تنسيق محترف وذكي يشبه المعجزة.

وقالت لبكي: “إذا رجعت الدورة الاقتصادية وراحت العالم على أشغالها منخسر كل شي”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا نادين لبكي: لبنان يشهد معجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.