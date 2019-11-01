MBC تستغنى عن فيفي عبده بعد فشل الموسم الأول من برنامجه

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 11:50 صباحاً - تخلت قناة mbc مصر الفضائية عن الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، وذلك بعد فشل برنامجها الأخير “خلي بالك من فيفي”، الذي تقدمه برفقة زينت عبيد، وهو برنامج مقالب، ولم يؤدي البرنامج للنجاح المتوقع بالرغم من مراهنة إدارة القناة على نجاحه.

وبعد الانتهاء من حلقات الموسم الأول، الذي انتهت من تصويره قبل شهر ، تفاجأت مجموعة قنوات mbc ، بالمستوى الضعيف للحلقات ، المقرر عرضها خلال الفترة القادمة عبر قناة mbc5 المخصصة لدور شمال افريقيا، والتي تم افتتاحها الشهر الماضي، لم تجدد القناة تعاونها مع فريق عمل البرنامج لموسم ثاني .

كان “خلي بالك من فيفي” برنامج ذو ميزانية ضخمة، نظرًا لنوعية محتوى البرنامج، وضيوفه الذي يعد أغلبهم من الوسط الفني، وكان أبرزهم سمية الخشاب، وحسن الرداد، ومي سليم، وميس حمدان، ودانا حمدان، وأحمد زاهر، وغيرهم

وتدور فكرة البرنامج، حول مقلب تنفذه الفنانة فيفي عبده ، بضيوفها، ويكون ذلك داخل إحدى الغرف التي يصور فيها المقلب كاملاً.

يذكر أن الفنانة فيفي عبده تعاونت من قبل مع قناة mbc من خلال برنامج “أحلى مسا”، الذي كانت تقدمه برفقة المطرب هشام عباس، وكان برنامج غنائي فني، حقق شعبية ونجاحًا كبيرًا وقتها.