شاهدوا أحلام تنهار بالبكاء أمام الكاميرا.. والسبب!

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 11:50 صباحاً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مقابلة أجريت مع الفنانة الإماراتية أحلام تحدثت فيه عن قانون الحياة الذي تعتمده، مؤكدة أن كل ما كُتب للشخص سيحصل عليه من دون أي مجهود قوي.

وأشارت أحلام غلى أن الحياة لا تستحق أن نركض وراءها، مستعينة بحالة صديقتها المقربة الإعلامية فجر السعيد التي تعرضت لوعكة صحية.

وما إن ذكرت أحلام سيرة صديقتها حتى انهارت من البكاء أمام الكاميرا.