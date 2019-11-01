راغب علامة: شعرت بصدق الرئيس عون وخطابه يحمل خارطة طريق للحل

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 11:50 صباحاً - أكد الفنان ال​لبنان​ي ​راغب علامة​ أن خطاب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ​ميشال عون​ أمس، هو بمثابة خارطة طريق للحل والمحاسبة.

وقال إن الرئيس عون كان صادقاً في خطابه، ولديه إرادة حقيقة للخروج من الأزمة في لبنان.



وكتب علامة في صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “على الرغم أني لم أعد أصدق السياسيين وخطاباتهم ووعودهم الرنانة، إلا إني شعرت بأن خطاب الرئيس فيه صدق وإرادة حقيقية للخروج من هذه الأزمة وفيه خارطة طريق للحل والمحاسبة، وأعلم علم اليقين بأن الشعب لا يثق بالسياسيين، أتمنى أن يتجاوب المجتمع المدني مع كلمة فخامة الرئيس”.