إلقاء القبض على أحمد فلوكس وإحالته إلى النيابة بهذه التهم

متابعة بتجــــــــــرد: بعد صدور أحكام قضائية عليه فى قضايا شيكات وتبديد، ألقت الأجهرة الأمنية المصرية القبض على الممثل المصري ​أحمد فلوكس​، وأمر اللواء طارق نصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بإحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

وجاء ذلك ضمن الخطة الأمنية التي تحدث عنها اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذي شدد على تكثيف الوجود الأمنى بالطرق وشوارع الجيزة، وضبط الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية.

وفى أحد هذه الأكمنة بإشراف اللواء جرير مصطفى مدير المباحث الجنائية بالجيزة أعلى طريق محور 26 يوليو وأثناء تفتيش السيارات كإجراء وقائى استوقف رجال الأمن سيارة فلوكس.

وتبين من الكشف الذى قام به العميد حسن عليوة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أنه صادر بحقه 9 أحكام قضائية فى قضايا متنوعة ما بين شيكات بدون رصيد وتبديد ونصب، فتم القبض عليه وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق معه.