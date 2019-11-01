سيلين ديون بإطلالة مرعبة في الـ”هالوين” – بالصور

متابعة بتجـــــــــرد: انضمت النجمة العالمية سيلين ديون، إلى قائمة طويلة من مشاهير العالم، الذين يحتفلون بعيد “الهالوين”، في 31 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.

وشاركت سيلين معجبيها عبر موقع “إنستجرام” بصور لها، تظره فيها بإطلالة مرعبة خاصة بهذه المناسبة. تجدر الإشارة إلى أن صور سيلين ديون حصدت عشرات آلاف الإعجابات بعد ساعات قليلة على نشرها. وكانت سيلين ديون قد طرحت ثلاث أغنيات من ألبومها المقبل Courage عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتحمل الأغنيات الجديدة العناوين الآتية Courage ، Imperfections، و Lying Down. ومن المقرر أن يصدر الألبوم في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل حول العالم.

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