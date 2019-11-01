راغب علامة يختار هؤلاء المشتركين ليكملوا المشوار معه في “ذا فويس”

متابعة بتجــــــــــرد: بعد إنتهاء مرحلة “الصوت وبس” من برنامج المواهب الغنائيّة “ذا فويس” الذي تبثّه شاشة “أم. بي. سي.”، والتي شهدت تجارب آداء المشتركين في البرنامج، إنطلقت مرحلة المواجهات بين مواهب الفرق الأربعة التي يشرف عليها المدرّبون الفنّانون وبينهم السوبر ستار راغب علامة.

وفي حلقة المواجهات الأولى تبارى إثنان من فريق راغب وهما عثمان بلبل ويوسف هنّاد، وكلاهما من المغرب، ليبهرا الجمهور بآدائهما على المسرح، الأمر الذي ترك السوبر ستار في حيرة من أمره قبل أن يختار يوسف هنّاد ليتابع مشواره في البرنامج. وقال علامة بأنّ سبب إختياره ليوسف إستند على ثلاثة عوامل هي: قوّة آدائه، وقماشة صوته، إضافة إلى حضوره على المسرح. وغرّد راغب عبر حسابه على موقع “تويتر” كاتبًا: “مبروك من القلب للمشترك يوسف هناد انت صوت مغربي اصيل و حضورك ب #فريق_راغب حضور نجم و جميل! نشاءلله منحارب سوا للوصول إلى احلا صوت ب ذافويس”.

هذا وفاجأ راغب علامة المدرّبين الأربعة وكذلك الجمهور بخطفه للمشتركة المصريّة أسماء الشريف من فريق الفنّان محمد حماقي واصفاً إيّاها بأنّها رائعة وتستحقّ أن تتابع مشوارها في برنامج ذا فويس حتّى مرحلة العروض المباشرة، ووعد بأنّه سيتابع معها مشوار التدريب ليخُرج منها أفضل ما لديها، وكتب في تغريدة أخرى عبر “تويتر”: “ألف مبروك للموهبة المميّزة أسماء_ لشريف من مصر الحبيبة، انا سعيد جداً أني قدرت أخطفك لفريقي #فريق راغب انت صوت جميل، و هلأ انت بوضع حساس لان لو خطفت غيرك ستضطري انك تغادر”.

كما واختار راغب المشترك مودي جمال من مصر ليكمل المشوار معه في “ذا فويس”، وغرّد عبر حسابه على “تويتر”: “مبروك للمشترك مودي جمال من مصر أم الدنيا، أنا سعيد جداً انك انضميت لفريقي فريق راغب بـ ذا فويس بتمنّى لك مشوار ناجح معانا بمرحلة المواجهات”.

هذا وتستمرّ المواجهة في الأسبوع المقبل من ذا فويس بين أعضاء الفرق الأربعة فيما بينهم، فمن يا تُرى سيكمل مشوار ذا فويس حتّى مرحلة العروض المباشرة من فريق السوبر ستار؟ وهل سيخطف علامة موهبة جديدة من زملائه المدرّبين في الأسبوع المقبل؟ كلّ الإجابات في الحلقة القادمة من ذا فويس.