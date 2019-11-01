نادين نسيب نجيم تنتصر للمرأة اللبنانية

متابعة بتجــــــــــــرد: أثنت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الخطوة المميّزة التي قامت بها جريدة النهار، بإصدارها الخاص “نهارُكِ” يوم أمس في 31 تشرين الأوّل/أكتوبر، في تحيّة إلى المرأة اللبنانية، صانعة التغيير والشريكة في النضال.

وافترشت الصفحة الأولى لإصدار “النهار” الخاص كلمات النشيد الوطني اللبناني وقد أضيفت كلمة “للنساء” الى جملة “منبت للنساء والرجال”.

نادين سلطت الضوء على دعوة “نهارُكِ” لتكريس مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في جوهر الوعي وجذوره، ونشرت صورة للإصدار الخاص عبر حسابها على موقع “تويتر” وعلقت كاتبةً: “كتير حلوة الله يحمي الوطن وشعبه”.

واعتبر عدد كبير من متابعي نادين نسيب نجيم وروّاد الإنترنت أنها في كل مرّة تنتصر للمرأة اللبنانية إن كان في مسلسلاتها الدرامية أو مواقفها وتصريحاتها الداعية إلى المساواة بين المرأة والرجل.

تجدر الإشارة إلى أن الإصدار تضمن أيضًا صوراً وثقت مشاركة المرأة في ساحات الانتفاض، مواطنةً تدافع بكل شجاعة عن الحاضر والمستقبل والمساواة والحرية والقانون والمواطنة وغيرها من القيم الوطنية والحضارية. ولاقى الإصدار ترحيباً وتفاعلاً من القراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.