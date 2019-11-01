“الملكة والحائكة وخزانة الملابس”.. خمسة أسرار عن الملكة إليزابيث

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت أنجيلا كيلي، مصممة ملابس الملكة إليزابيث الثانية وصديقتها المقربة، عن مجموعة من الأسرار الخاصة بالملكة.

ووافقت الملكة إليزابيث بنفسها على إصدار كتاب عن هذا الموضوع تحت عنوان “الوجه الآخر للعملة: الملكة والحائكة وخزانة الملابس” وهو أمرٌ غير مألوف.

فما هي هذه الأسرار؟

1- هناك من يرتدي أحذية الملكة لتوسيعها:

تقول كيلي، التي تولّت تصميم ملابس الملكة منذ عام 2002، إن ما يقال عن وجود مساعدة لارتداء الأحذية الملكية لتوسعيها حقيقي، وإنها هي شخصياً هي من تقوم بذلك.

2- الملكة شاركت في الإعلان الخاص بأوليمبياد 2012 واختارت جملتها مع جيمس بوند:

تقول كيلي إنّ الملكة وافقت على المشاركة في الإعلان الترويجي لدورة الألعاب الأوليمبية في لندن الذي شارك فيه دانيل كريغ الذي قدم شخصية جيمس بوند. وكان شرط الملكة الوحيد للمشاركة هو قول هذه الجملة: “مساء الخير جيمس”، أم “مساء الخير سيد بوند”.

3- ظهور الملكة في سباقات آسكوت الملكية لا يقتصر على حب الخيل:

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ظهور الملكة سنوياً في سباق آسكوت الملكي للخيول من أكثر الفعاليات التي يتابعها الناس. والأمر لا يقتصر فقط على شغف الناس بالخيول ومراقبتهم لها، إذ تنتشر المراهنات على لون قبعة الملكة.

وتقول كيلي إنه بعد علم الملكة بوجود هذا الرهان، اتفقت مع رئيس إحدى شركات المراهنات على تحديد موعد لوقف المراهنات، حتى أنها أصبحت تضع قبعات مختلفة في أنحاء القصر لتجنب تسريب اللون الحقيقي قبل يوم السباق.

4- عناق ميشيل أوباما لتحيتها “تصرف تلقائي”:

أكّدت كيلي أنّ عناق الملكة إليزابيث لميشيل أوباما لتحيتها عام 2009 لا يعتبر “تخليا” عن البروتوكول. وأوضحت أن الأمر تلقائياً من الملكة، لتظهر مشاعرها واحترامها لامرأة عظيمة أخرى، ولا يوجد بروتوكول يجب الالتزام به في هذا السياق.

5- سر زَي التعميد الخاص بالملكة:

كشفت كيلي سر “قوة” الشاي الأسود للمساعدة في تنفيذ زي التعميد الخاص بالملكة. فلصبغ الزي بنفس لون الزي الأصلي “يتم استخدام أحد أقوى أنواع الشاي”.

وقالت كيلي: “وضعنا كل قطعة من الدانتيل في إناء صغير من المطبخ، وملأناه بماء بارد، ووضعنا كيس شاي. وتركناه لمدة خمس دقائق، ثم راقبناه باستمرار للتأكد من أن اللون مثالي”.