عبد المجيد عبد الله يتحدى المرض ويُغني في “ليلة البدر” بموسم الرياض

متابعة بتجـــــــــــرد: زفَّ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مفاجأة سارة للجمهور السعودي بإعلانه ظهور الفنان عبد المجيد عبدالله في فعاليات “موسم الرياض” للمرة الأولى منذ الكشف عن مرضه وتوقفه عن إحياء الحفلات الغنائية.

حيث كشف آل الشيخ، عن مشاركة عبد المجيد عبدالله في ليلة الأمير السعودي بدر بن عبد المحسن ضمن فعاليات “موسم الرياض”، التي تُنظَّم تحت شعار “نصف قرن والبدر مكتمل”، وأرفق الفيديو بتعليقٍ، قال فيه: “أول ظهور لأبو عبدالله”.

ويظهر في الفيديو الفنان عبدالمجيد عبدالله، يتحدث عن الشاعر الكبير الأمير بدر بن عبدالمحسن، وتعاونه معه، ووقوفه إلى جانبه في بداياته الفنية، قائلاً: “وجدته قمةً في التواضع، وقمةً في الهدوء، وإنساناً يحسِّسك بأنك فنان كبير على الرغم من أنني كنت في بداياتي الفنية، ويعطيك أبعاداً للكلمة. أنا سعيد جداً لوجوده في مشواري، نصف قرن والبدر مكتمل”.

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كذلك، نشر عبدالمجيد مقطع الفيديو في حسابه بـ “تويتر”، وأرفقه بتعليقٍ، وجَّهه للمستشار تركي آل الشيخ، قائلاً: “حضورك يا بو ناصر طاغي، وهو يطغى علي وأنا من هولة الموقف خطر يغمى علي”.

وكان من المفترض، أن يشارك الفنان عبد المجيد عبدالله في إحدى حفلات موسم الرياض تحت عنوان “مجيديات”، لكنه اعتذر عن عدم المشاركة فيها بعد ساعات من إعلان تركي آل الشيخ موعدها بسبب ظروف صحية.

وكان عبدالمجيد قد كشف قبل فترة عن معاناته من مرض في أذنه، يسبِّب له دواراً دائماً، وتزيد الموسيقى والضجة عوارضه، لكنه طمأن محبيه على حالته الصحية من خلال إطلاق أغنية “أطيح واقف”.