شاروخان ينقذ مديرة أعمال إيشواريا راي من الحريق

متابعة بتجـــــــــــرد: ذكرت مصادر صحفية هندية أنّ نجم بوليوود شاروخان Shahrukh Khan قام بعملية إنقاذ لأرشانا مديرة أعمال النجمة آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan بعد أن التهمت النيران مكان وجودها خلال الاحتفال بمهرجان ديوالي في منزل باتشان.

وفي التفاصيل فقد هرع شاروخان إلى إنقاذ أرشانا ليلة 27 أكتوبر/تشرين الأول بعد اشتعال النيران فيها، وتم نقلها إلى مستشفى Nanavati، حيث تخضع للعلاج.

وكانت الحفلة التي أقامتها عائلة باتشان قد تعرضت لحادث حريق خلال الاحتفال لمناسبة ديوالي في مومباي، وذلك في الساعات الأخيرة من الاحتفال صباح الاثنين 27 أكتوبر، حيث وصلت النيران إلى مديرة أعمال راي، وأصيبت بحروق عديدة، وقام شاروخان بإنقاذها من خلال إسراعه بإطفاء النيران عن ثيابها، من خلال الجاكيت التي كان يرتديها ليتم نقلها إلى المستشفى للعلاج.

ومن المعروف أنّ Archana Sadanand’s lehenga هي مديرة أعمال إيشورايا راي منذ أكثر من عشر سنوات.

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وتم نقل أرشانا إلى أقرب مستشفى من منزل باتشان، وهي مستشفى Nanavati ليتم علاجها، حيث أفادت مصادر أنّ وضع أرشانا الصحي مستقر، وأنّ الحروق بلغت 15 بالمئة من جسدها، حيث قدرت إصابتها في بعض الأماكن من يديها وأرجلها.

بدورها غردت المخرجة فرح خان على تويتر، والتي حضرت الحفل ولحظة الحادث، بالقول: “ندعو لأرشانا بالشفاء العاجل..ونشكر منقذها شاروخان.”

كما أنّ أحد المقربين من أرشانا طمأن عن حالتها الصحية، وأنها ستكون بخير قريبًا وتعود لديارها سالمة.

يشار إلى أنّ العديد من نجوم بوليوود احتفلوا بمهرجان ديوالي الذي يُعتبر من الطقوس الهندية المعروفة.