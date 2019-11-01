نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 2 ساعتين مضت التعليقات على عاصي الحلاني يلقى أكبر تفاعل من الجمهور في “ليلة بيروت” بالرياض – بالصور مغلقة

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