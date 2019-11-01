عاصي الحلاني يكشف عن مشاريعه الجديدة بعد تعافيه

أعرب فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عن حبّه الكبير لمدينة دبي، وذلك خلال زيارته الاخيرة حيث أحيا حفلاً ضخمًا هناك تكلل بالنجاح وسط أجواء حماسية مميزة.

وفي دردشة مع فريق عمل برنامج “عرب وود”، اشاد “الحلاني” بجمال دبي وأصالة شعبها ومواطنيها، لافتًا الى انه وحتى لو لم يكن لديه حفلات في هذه المدينة الا انه يحرص على زيارتها باستمرار، ليكشف وللمرة الاولى انه يملك بيتا في هذه المدينة المميزة، لذا يشعر انه في بلده الثاني.

وفي سياق مختلف، يتحضّر “الحلاني” اليوم ليخوض تجربة جديدة، وهي انضمامه للمدربين في برنامج الهواة للأطفال “ذا فويس كيدز”، الى جانب كل من النجمة المتألقة نانسي عجرم والنجم المصري محمد حماقي.

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التجربة ليست جديدة كليًا على عاصي، كونه سبق أن شارك ضمن لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس” في المواسم الاربعة الماضية، الا ان الجديد هذه المرة انه يتعامل مع أطفال في اعمار صغيرة.

“الحلاني” أكد ان البرنامجين قريبين من قلبه، الا ان التعامل مع الاطفال له اسلوبه خاصة ان للاولاد مشاعر مرهفة وحساسة وهم سريعي التأثر والبكاء، لذا على المدرّب أن يعتمد اسلوبًا معينًا في توجيه الملاحظات او الانتقاد كي لا ينعكس الامر سلبًا على نفسية الطفل، خصوصًا ان كل طفل يتقدم الى البرنامج يشعر انه الافضل ويستاهل البقاء والوصول الى المراحل النهائية، لذا يأتي دور المدرّب لتوضيح الفكرة امام الطفل واخباره عن نقاط ضعفه وحثه بالمقابل على العمل ليكون افضل في المستقبل، مشدداً على ان الطفل قد حقق نجاحًا بمجرد مشاركته في البرنامج، دون أن يكون ذلك بشكل قاسٍ على مشاعره او نفسيته.

وعن علاقته مع المدربين وأجواء التصوير، شدد عاصي على ان علاقات مميزة تجمعه بكل من نانسي وحماقي، لافتًا الى انه سبق ان كان مع حماقي في “ذا فويس” وها هما يخوضان سويًا تجربة “ذا فويس كيدز”.

أما عن حفلاته القادمة، أشار الحلاني الى انه سيكون يوم 8 نوفمبر في القاهرة لإحياء حفل في دار الاوبرا، المسرح الكبير، كما سيكون يوم 11 الجاري في دار الاوبرا بالاسكندرية، مسرح السيد دروش، كاشفا بالتالي عن ان ليلة رأس السنة سيكون ايضًا مع جمهوره في مصر لاستقبال العام الجديد في حفل مميز واجواء رائعة.

نشير أنه وفي إطار حفلات موسم الرياض المستمرة في المملكة العربية السعودية أحيا النجم عاصي الحلاني الى جانب النجوم نجوى كرم، ملحم زين وديانا حداد، سهرة غنائية امس الخميس تكللت بالنجاح الكبير.