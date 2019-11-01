مايا رعيدي في رسالة مهمة مع انتهاء شهر اكتوبر

تحرص ملكة جمال لبنان لعام 2018 مايا رعيدي أن تقدّم نصائح قيمة وتوصل رسائل مهمة مع كل منشور تشاركه مع متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهي لا تهدف من خلال نشر الصور لحصد إعجاب من هنا أو تعليق من هناك، انما أيضًا كونها تمثل لبنان، تسعى لأن تكون صورة حضارية ومثقفة عن بلدها، وتساهم في رفع نسبة الوعي لدى المتابعين في شتّى الامور.

مؤخرًا، وقبل انتهاء شهر اكتوبر، وهو الشهر الذي كُرّس للتوعية حول أهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، نشرت مايا على حسابها عبر موقع انستغرام صورة لها ترتدي قميصًا ابيضًا ارفقته بالشارة الزهرية التي تدل على التضامن مع مرضى سرطان الثدي، وعلّقت على الصورة باللغة الانكليزية، مشددة في كلامها على اهمية وضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وبالتالي استعانت بدراسات لتقدم بعض النصائح للنساء حول الخطوات التي يجب القيام بها سواء من خلال الفحص الذاتي او من خلال التوجه لمراكز معينة مختصة لإجراء الفحوصات بالطريقة الطبية اللازمة.

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هذا المنشور لمايا لاقى تفاعلاً كبيرًا من المتابعين الذين شكروها بالدرجة الاولى على النصائح والمعلومات القيمة التي قدمتها، كما عبروا عن حبهم الكبير لها مشيدين بتواضعها وقربها من جمهورها ومحبيها ومتمنين لها النجاح في كل خطواتها القادمة.

الجدير بالذكر أنه كان من المقرر إقامة حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2019 يوم الأحد، 3 تشرين الثاني، والذي سيعرض عبر شاشة الـLBCI، الا انه ونظرًا للوضع الراهن الذي يمر به لبنان تم تأجيل الحفل إلى موعد تعلن عنه المؤسسة اللبنانية للإرسال في حينه.